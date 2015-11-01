За крупную взятку задержан директор "Казахавтодора" В Караганде за крупную взятку задержан директор "Казахавтодора" и его заместитель. По версии следствия, чиновники получили 17 миллионов тенге без подписания актов выполненных работ по ремонту дороги Кызылорда – Караганда – Павлодар. В настоящее время директор карагандинского Казахавтодора водворён в изолятор временного содержания, - пишет портал Информбюро.кз. Напомню, это не первый случай, когда в коррупции подозреваются сотрудники "Казахавтодора". В декабре прошлого года руководство областных филиалов этого предприятия и аудиторы Счетного комитета также были арестованы за взятки.

Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:48 в Программы

