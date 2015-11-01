Кыргызстан направил в МИД РК ноту протеста

Кыргызстан направил в казахстанский МИД ноту протеста после встречи Нурсултана Назарбаева с кандидатом в президенты этой страны. Внешнеполитическое ведомство соседней республики расценивает прошедшую встречу как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана. Напомню, на встрече Президент Казахстана и Омурбек Бабанов обсуждали необходимость расширения двустороннего сотрудничества и дальнейшего укрепления братских отношений между странами, - пишет портал Informburo.

Тем временем, кыргызстанский МИД и штаб основного кандидата непродуманно раздули искусственный скандал вокруг встречи президента Казахстана с Омурбеком Бабановым. Об этом заявил казахстанский политолог Ерлан Карин. По его словам, само направление ноты протеста - не совсем корректный ход. Встреча с кандидатами и лидерами политических партий практикуется давно. Тем более, что члены Кыргызстанского центризбиркома не видят в этом никаких нарушений. Этот ненужный хайп больше вредит самому официальному Бишкеку, - написал Ерлан Карин в Фейсбуке.