Конфликт между сельчанами и пограничниками в селе Жабай

В Атырауской области произошел конфликт между сельчанами и пограничниками. Эту информацию подтвердил прокурор региона Ернат Сыбанкулов. По его словам, уже начато досудебное расследование по статье «Хулиганство». Обстановка в селе Жабай, где произошла стычка, сейчас стабильная. Как сообщает агентство Тенгриньюс, конфликт начался после того, как группа местных жителей наехала на автомобиле на солдат воинской части 20-16, которые возвращались cо спортивной пробежки. Один из военнослужащих получил ссадины и ушибы. Он добежал до заставы, где схватил автомат и сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. После чего у ворот воинской части собралась группа сельчан.