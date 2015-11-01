Серик Ахметов вышел на свободу Сегодня утром вышел на свободу бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов. Два года назад его приговорили к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества за совершение шести коррупционных преступлений, в том числе получении взятки, воровство и злоупотребление полномочиями, сообщает агентство Тенгриньюс. Серик Ахметов выплатил государству 2 миллиарда ­тенге. Сперва срок сократили на два года, а позже по амнистии на шесть. Серик Ахметов вышел из ворот колонии, затем cел в машину и в сопровождении близких уехал. Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:09 в Программы

