В Акмолинской области совершил жёсткую посадку вертолёт

Появляются новые подробности авиапроисшествия в Акмолинской области, где сегодня совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2. Это судно относится к комитету лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза. Экипаж, который неправильно приземлился, скорее всего, не виноват в этом, - заявляют в ведомстве. По крайней мере, версия о человеческом факторе не рассматривается. Вертолёт совершал плановый облёт по Акмолинской области, сейчас там местами горят леса. В результате ЧП пострадали три человека. Один из них получил ожоги 50-ти процентов тела.



Вертолёт Ми-2, который сегодня сгорел при посадке в Акмолинской области, не должен был летать ночью. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации Тоты Амирова. По её словам, директор фирмы, которой принадлежало воздушное судно, тоже признал факт нарушения. Напомню, вертолёт авиакомпании Тянь-Шань совершал плановый облёт по Акмолинской области, где горят леса. В результате ЧП пострадали три человека. Один из них получил ожоги 50-ти процентов тела.





А тем временем, в Казахстане участились авиапроисшествия. Только в прошлом году их было 78. В результате семь человек погибло. Этот факт также подтвердила исполняющая обязанности зампреда Комитета гражданской авиации Тоты Амирова. По ее словам, многие авиакомпании скрывают факты жёстких посадок, однако радиомаяки, которые установлены на борту вертолётов, оповещают органы с помощью сигнала, и тогда уже спасатели выезжают на место предполагаемого крушения судна. Шансы выжить у пассажиров и членов экипажа — увеличиваются, - сказала Тоты Амирова.

Тем временем, вертолёт, который совершил аварийную посадку, в результате ЧП полностью разрушен. Он сгорел. Судно принадлежит авиакомпании "Тянь-Шань". По факту происшествия будет создана специальная комиссия. Уже выяснилось, кто был на борту вертолёта. Один из пассажиров — гражданин Белоруссии. Он работает в минсельхозе по контракту. В настоящий момент мужчину хотят отправить в ожоговый центр Астаны, так как он получил серьёзные ожоги. Ещё один пассажир Думан Байбусинов получил ушиб поясничной области. Ему назначено амбулаторное лечение.