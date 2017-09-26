Новое ЧП на стройке "Абу-Даби плаза" в Астане Новое ЧП на стройке "Абу-Даби плаза" в Астане. На башенном кране надломилась стрела. Она повисла на тросах на верхнем этаже строящегося здания. Эту информацию подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Руслан Иманкулов. По его словам, демонтаж надломленной части крана будут проводить строительные организации. Спасатели находятся в постоянной готовности и будут по необходимости привлечены, если что-то произойдёт. Напомню, это не первое ЧП на объекте "Абу-Даби плаза". В феврале прошлого года на стройке комплекса произошел крупный пожар. А в начале сентября между строителями начался конфликт, который едва не вылился в беспорядки. Новости, комментариев: 0 26-09-2017, 12:20 в Программы

