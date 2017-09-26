Багдат Мусин высказался о подделках iPhone в Алматы Людей, которые подделывали айфоны в Алматы, не нужно сажать в тюрьмы. Их необходимо привлечь к легальному производству телефонов. Об этом заявил сегодня глава Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Багдат Мусин. Напомню, накануне в Алматы на территории Аэровокзала был выявлен подпольный цех, где изготавливались айфоны, после чего они продавались в казахстанские магазины. Багдат Мусин написал в Фейсбуке — цитирую — это круто, ребята миксовали оригинальные платы с дешевыми комплектующими, они имеют продвинутые навыки! И имеют неплохое предпринимательское начало. - конец цитаты. Новости, комментариев: 0 26-09-2017, 12:24 в Программы

