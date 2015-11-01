Очередная массовая драка в Астане Очередная массовая драка в Астане. На этот раз потасовка произошла на территории Назарбаев Университета. Там подрались охранники и рабочие. Эту информацию уже подтвердили в столичном департаменте внутренних дел. Полицейские говорят, что всё началось со словесного конфликта между сотрудником охраны и рабочим. По этому факту проводится досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщает агентство Спутник. В интернете уже появились кадры массовой драки. На них видно, что в ней участвуют несколько десятков человек. Слышны громкие крики. Рабочие стройки дерутся стенка на стенку. Новости, комментариев: 0 Вчера, 17:13 в Программы

