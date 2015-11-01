Осуждены грабители "Альфа-Банка" Суд Алматы вынес приговор налётчикам, которые в июне этого года совершили ограбление Альфа-банка. Злоумышленники проведут за решеткой семь лет, кроме того, у них будет конфисковано всё имущество. Напомню, банк ограбили действующий и бывший сотрудники этого финансового учреждения Максим Бескишкин и Иван Жуков. На суде мужчины заявили, что на преступление пошли, чтобы оплатить кредиты. По версии следствия, один из грабителей проник в хранилище банка и, угрожая предметом, похожим на пистолет, украл 65 миллионов тенге. Новости, комментариев: 0 Вчера, 17:14 в Программы

