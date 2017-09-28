Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Его не стало на 92 году жизни. Около года назад в СМИ появились сообщения о болезни Хефнера. Основатель всемирно известного журнала опроверг эту информацию с традиционной для себя шутливой форме, цитата: «Хотелось бы, чтобы таблоиды проинформировали меня немного раньше, что я болен. Я тогда отменил бы планы на выходные», — писал он в Twitter. Информацию о смерти легенды сексуальной революции опубликовал официальный Twitter журнала. Также эти данные подтверждает представитель Playboy Enterprises. Новости, комментариев: 0 28-09-2017, 10:42 в Программы

