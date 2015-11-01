Дильназ Ахмадиева подаёт в суд на подписчиков в Инстаграм Известная казахстанская певица Дильназ Ахмадиева подаёт в суд на пользователя Инстаграм, который оскорбил её в комментариях. Артистка заявляет, что ей надоело читать неуважительные слова. Цитирую — я родилась в многонациональной стране под мирным небом, здесь по сей день живу и развиваюсь — конец цитаты. Дильназ Ахмадиева считает, что нельзя оставлять безнаказанным оскорбления людей, которые представляют культуру нашей республики. При этом певица утверждает, что уже подавала в суд на пользователей соц.сетей, однако на очных ставках она забирала заявления, так как ей становилось жалко пользователей, - сообщает агентство Тенгриньюс. Новости, комментариев: 0 Вчера, 17:54 в Программы

