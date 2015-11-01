Пять человек погибло в авиакатастрофе в Алматы Самолёт Ан-28 авикомпании Eastwing, который несколько часов назад пропал с радаров, найден рядом с Алматы. Судно горит. В эти минуты его пытаются потушить экстренные службы. Как сообщают в комитете гражданской авиации Казахстана, самолет совершал санитарный рейс из Алматы в Шымкент. На борту находились 5 человек. Члены экипажа и врачи. Судно вылетело из Алматы в 18:35 сторону Шымкента, борт исчез в районе Шамалгана. Ан-28 — это лёгкий двухмоторный турбовинтовой транспортно-пассажирский самолёт. Рассчитан 17 пассажиров.



Только что стало известно приблизительное место падения самолета Ан-28. Он упал в 28 километрах от аэропорта Алматы. Информацию том, что судно горит, подтвердил представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Руслан Иманкулов. Он пока не сообщает другие подробности. Также неизвестна судьба людей, которые находились на борту упавшего самолета. И причина, по которой произошла авиакатастрофа.



И еще одна информация о падении самолета Ан-28 под Алматы появилась только что. По пока неподтвержденным данным, все пять человек, которые находились на борту, погибли. Портал нур.кз со ссылкой на блогера Дениса Кривошеева пишет, что самолёт санавиации перевозил больного пациента. Среди погибших — два доктора. Это пока неофициальная информация. Новости, комментариев: 0 Вчера, 21:10 в Программы

