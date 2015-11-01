Улицу Гоголя в Алматы расширят за счет изъятия земель В Алматы изымут ряд земелных участков для расширения улицы Гоголя. По данным агентства Tengrinews, на изъятие земель для этого просят выделить больше 26 млн тенге. Кроме того, планируют построить автовокзал, онкоцентр и новое здание для горсуда. Изъять участки для них планируют почти за 700 млн тенге. Более 169 млн тенге запланированы на изъятие земель для пробивки улицы Фурманова до Жансугурова. Напомним, накануне сообщалось о планах властей продлить проспект Абая в западном направлении. Для этого у жителей также будут изъяты земельных участки. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 18:23 в Программы

