Падение тенге в Казахстане приблизилось к годовому рекорду Падение тенге в Казахстане приблизилось к годовому рекорду. По итогам сегодняшних утренних торгов на бирже, курс национальной валюты составил 345 тенге и 37 тиын за доллар. В последний раз такой курс был в августе прошлого года. Тогда американская валюта стоила ровно 345 тенге. В обменниках сегодня с утра доллар уже подорожал до 346 с половиной тенге. Ранее экономист Арман Байганов заявил, что на курс тенге этой осенью может повлиять увеличение количества нефтяных буровых установок в США, а также повышенный спрос на иностранную валюту в нашей стране, - сообщает агентство Спутник. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:13 в Программы

