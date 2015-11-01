Геннадий Головкин стал "Человеком Года" Всемирный боксерский совет признал казахстанца Геннадия Головкина "Человеком года". В организации говорят, что это звание присуждено казахстанскому спортсмену за всё, что он сделал для бокса как внутри ринга, так и за его пределами. Напомним, ранее стало известно, что в октябре Геннадий Головкин посетит Мексику, чтобы сделать пожертвование в фонд помощи пострадавшим от мощного землетрясения. А недавно Головкин передал 25 тысяч евро бывшему претенденту на титул чемпиона мира в полутяжелом весе Эдуарду Гуткнехту. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:25 в Программы

