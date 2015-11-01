Казахстанский автобус столкнулся с поездом в России

Во время ДТП во Владимирской области России в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждан Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покров. В МИД РК заявляют, что казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана. Всего в результате ДТП погибли 15 человек, 5 человек госпитализированы. По информации РЖД, автобус пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров, и заглох на путях. Новости, комментариев: 0 Вчера, 11:49 в Программы

