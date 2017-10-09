Салтанат Азирбек не рекламировала средства для похудения Официальный представитель Департамента внутренних дел Алматы Салтанат Азирбек не рекламировала средства для похудения. Кроме того, она не собирается этого делать в будущем. Об этом сама Салтанат Азирбек сообщила сегодня агентству Тенгриньюс. Напомню, реклама таблеток для сжигания жира появилась в интернете. В изображении используются фотографии представителя ДВД. Салтанат Азирбек заявляет, что сейчас ведутся поиски злоумышленников, которые создали эту рекламу. Представитель алматинской полиции призывает не доверять ложным сообщениям и беречь своё здоровье, не покупая сомнительные препараты. Новости, комментариев: 0 9-10-2017, 15:49 в Программы

