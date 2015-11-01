В Астане арестован высокопоставленный чиновник В Астане попался на взятке очередной высокопоставленный чиновник. Пресечена преступная деятельность руководителя Управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учёта Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Марата Мырзатаева. Newsman.kz сообщает, что подозреваемый на системной основе получал взятки от участников гос.закупок . Марата Мырзатаева взяли с поличным при получении 4 млн 300 тысяч тенге. Кроме того, установлено, что он действуя в интересах лоббируемой подрядной организации, передал взятку в сумме 1 млн. тенге главному эксперту Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Медеубекову за отмену результатов тендера. Сейчас они оба находятся под стражей. Новости, комментариев: 0 Вчера, 10:27 в Программы

