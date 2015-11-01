Арестован водитель автобуса, столкнувшегося с поездом под Владимиром Водителя автобуса, столкнувшегося с поездом под Владимиром, арестовали на два месяца. Интерфакс-Казахстан сообщает, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сарманова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 декабря. По версии следствия, Нургали Сарманов знал об имеющихся неисправностях автобуса, но, несмотря на это, продолжал оказывать услуги по перевозке пассажиров. В результате аварии погибли 17 человек, среди них один казахстанец, ещё трое находятся в больнице. Новости, комментариев: 0 Вчера, 10:29 в Программы

