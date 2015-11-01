Назарбаев не поручал решать проблемы на границе с КР

АСТАНА, 12 окт — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не встречался с премьер-министром Кыргызстана и не давал поручений правительству Казахстана по решению проблем, возникших на казахстанско-кыргызской границе,сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.



Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исакова 11 октября 2017 года написал на персональной странице в социальной сети Facebook о своих переговорах с президентом Республики Казахстан по текущей ситуации на кыргызско-казахской государственной границе.

Кроме того, информация о том, что президент Казахстана "дал поручение правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе" не соответствует действительности, утверждают в Астане.

"На самом деле правительству поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу", — пояснила пресс-служба премьер-министра.

В настоящее время Пограничная служба КНБ Республики Казахстан совместно с казахстанскими МВД, Комитетами государственных доходов и транспортного контроля проводят по всему периметру государственной границы страны, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, плановую пограничную операцию.



"Усиление досмотра лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу, производится в рамках действующего законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан. Никаких ограничений или запретов на пересечение границы не производится", — отметили в правительстве Казахстана.

Главная цель плановой пограничной операции — пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства.

По данным казахстанской стороны, в свою очередь, пограничная служба Кыргызской Республики также перешла на усиленный вариант пограничного контроля на период подготовки и проведения выборов Президента Кыргызстана.

"Пресс-служба Премьер-министра Республики Казахстан официально выражает недоумение распространением искаженной информации и подтверждает свою открытость к сотрудничеству с любыми СМИ в вопросе предоставления объективной информации", — заключили в пресс-службе правительства.