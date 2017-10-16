Президент назвал виновных в дефиците бензина Президент Казахстана принимал сегодня министра энергетики Каната Бозумбаева. На фоне дефицита ГСМ Нурсултан Назарбаев объявил ему выговор и сделал акцент на том, что это равносильно освобождению от должности. По словам Президента в дефиците бензина виноваты Правительство и Министерство энергетики. Нехватка топлива в стране стала результатом халатности и несвоевременного принятия мер со стороны ответственных лиц. Еще в мае был подписан график ремонтов НПЗ. Ответственные знали, что осенью два из трех заводов встанут на ремонт. По словам Президента подобное происходит каждый год.

Новости, комментариев: 0 16-10-2017, 20:14 в Программы

