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Президент назвал виновных в дефиците бензина

Президент Казахстана принимал сегодня министра энергетики Каната Бозумбаева. На фоне дефицита ГСМ Нурсултан Назарбаев объявил ему выговор и сделал акцент на том, что это равносильно освобождению от должности. По словам Президента в дефиците бензина виноваты Правительство и Министерство энергетики. Нехватка топлива в стране стала результатом халатности и несвоевременного принятия мер со стороны ответственных лиц. Еще в мае был подписан график ремонтов НПЗ. Ответственные знали, что осенью два из трех заводов встанут на ремонт. По словам Президента подобное происходит каждый год.


 

 

16-10-2017, 20:14 в Программы » Новости, комментариев: 0

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