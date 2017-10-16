В Кыргызстане митингуют сторонники Бабанова после выборов

Кыргызстане
сторонники Омурбека Бабанова митингуют,
не соглашаясь с итогами выборов. По
данным РИА Новости пикет проходит в
областном центре северной Таласской
области. Напомним, выборы президента
прошли в Кыргызстане в воскресенье. На
главный пост страны претендовали 11
кандидатов. По предварительным данным
ЦИК, лидирует экс-премьер Сооронбай
Жээнбеков, набравший более чем 54 процента
голосов. На втором месте Бабанов, он
набрал более 33 процентов голосов. Сам
Омурбек
Бабанов заявляет, что не собирается
захватывать власть, и просит своих
сторонников не поддаваться на провокации. Между тем, Нурсултан Назарбаев уже поздравил нового президента Кыргызстана. В своем письме Глава Государства выражает уверенность в том, что под руководством Сооронбая Жээнбекова Кыргызстан достигнет новых успехов.