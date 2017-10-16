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В Кыргызстане митингуют сторонники Бабанова после выборов

Кыргызстане сторонники Омурбека Бабанова митингуют, не соглашаясь с итогами выборов. По данным РИА Новости пикет проходит в областном центре северной Таласской области. Напомним, выборы президента прошли в Кыргызстане в воскресенье. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. По предварительным данным ЦИК, лидирует экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, набравший более чем 54 процента голосов. На втором месте Бабанов, он набрал более 33 процентов голосов. Сам Омурбек Бабанов заявляет, что не собирается захватывать власть, и просит своих сторонников не поддаваться на провокации. Между тем, Нурсултан Назарбаев уже поздравил нового президента Кыргызстана. В своем письме Глава Государства выражает уверенность в том, что под руководством Сооронбая Жээнбекова Кыргызстан достигнет новых успехов.

16-10-2017, 20:19 в Программы » Новости, комментариев: 0

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