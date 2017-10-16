В КазМунайГаз заявили, что бензин будет дорожать В КазМунайГаз объяснили повышение цен на бензин марки АИ-92 до 157 тенге, сообщает агентство Tengrinews. Управляющий директор "КазМунайГаз Өнімдері" Бахытжан Тасан-баев заявляет, что это цена по средневзвешенной себестоимости, учитывая поступившие партии российского нефтепродукта. Тосан-баев добавляет, что компания осуществляет анализ на каждо-дневной основе и будет корректировать цены в зависимости от поступлений топлива как с казахстанской так и с российской стороны. Он также подтверждает, что с учетом ближайшего поступления очередной партии импортного бензина, речь идет скорее о повышении цены, нежели о снижении. Новости, комментариев: 0 16-10-2017, 20:23 в Программы

