В Алматы горело здание "Казахтрансформатор" В Алматы на проспекте Рыскулова произошел крупный пожар. Огонь охватил здание "Казтрансформатор" и перекинулся на другое строение. Огонь быстро распространялся по легко-сгораемой конструкции мансардной надстройки. О возгорании стало известно в 3 часа ночи. Полностью потушить огонь удалось лишь к половине седьмого утра. По данным телеканала СТВ, площадь пожара составила 3500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 120 человек личного состава и 36 единиц техники. Новости, комментариев: 0 Вчера, 10:08 в Программы

