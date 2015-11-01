Сброс воды из водохранилища в Кыргызстане - плановый

Сброс воды из Кировского водохранилища в Кыргызстане является плановым мероприятием, оно уже было согласовано с властями, никакая политика тут не замешана. Об этом агентству Sputnik сообщил руководитель управления трансграничных рек казахстанского минсельхоза Мусилим Жиенбаев. По его словам, ремонтные работы на водохранилище продлятся около двух недель. После этого снова начнётся накапливание воды, чтобы орошать земли Кыргызстана и Казахстана. В свою очередь власти Жамбылской области уже в курсе планов южного соседа, дежурные службы перешли на усиленный вариант работы, чтобы не допустить чрезвычайных происшествий в связи со сбросом воды.