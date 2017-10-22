Задержан подозреваемый в ограблении Kaspi Bank В Шымкенте задержан подозреваемый в ограблении Каспи Банка. По данным агентства Tengrinews, в МВД заявляют, что преступление было совершено 13 октября текущего года. Подозреваемый свою вину уже признал. Сейчас в рамках досудебного расследования выясняются все подробности совершенного преступления и проверяется информация о причастности задержанного к совершению других уголовных преступлений. Напомню, в отделении банка мужчина бросил на пол "взрыв пакет", и после задымления, угрожая топором, потребовал выдать деньги. Всего из кассы было похищенно 16 млн тенге. Новости, комментариев: 0 22-10-2017, 12:45 в Программы

