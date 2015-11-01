Казахстан получил письмо об отказе Кыргызстана от денег В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали информацию ​относительно запуска в Кыргызстане процедуры денонсации соглашения с Казахстаном о выделении 100 миллионов долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"23 октября Министерство иностранных дел Кыргызстана официально уведомило казахстанскую сторону о начале внутригосударственных процедур по денонсации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о развитии экономического сотрудничества в условиях экономической интеграции от 26 декабря 2016 года и соответствующих протоколов к нему.

Казахстанская сторона всегда была настроена на оперативное предоставление необходимого технического содействия кыргызстанскому правительству в выполнении им своих обязательств в рамках присоединения к ЕАЭС. Подписанные документы были вовремя ратифицированы, и первый транш казахстанской поддержки должен был поступить уже в ноябре текущего года", - сообщили в МИД РК.

В ведомстве подчеркнули, что эти средства могли быть выделены и раньше, однако процесс предоставления кыргызстанской стороной необходимых документов и соответствующих смет затянулся.

Напомним, ранее РИА Новости сообщило о том, что правительство Кыргызстана направило в парламент республики законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях Евразийской экономической интеграции. "Соответствующий проект закона поступил на рассмотрение парламента. Его инициатором является правительство", - сообщила агентству представитель пресс-службы законодательного органа Кыргызстана.

Ведущий эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК Уразгали Сельтеев назвал противоречивыми планы Кыргызстана по денонсированию двустороннего соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях Евразийской экономической интеграции. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 16:11 в Программы

