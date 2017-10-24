Бишимбаев не возвращал деньги государству Слушания по делу бывшего министра национальной экономики Казахстана назначены на 31 октября. По версии следствия, в бытность главой холдинга «Байтерек», Бишимбаев якобы наладил коррупционную схему при строительстве стекольного завода в городе Кызылорде. Кроме того, адвокаты экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева сегодня опровергли информацию Национального бюро по противодействию коррупции о возмещении суммы ущерба государству в размере 1,2 млрд тенге.Напомню, Бишимбаев был освобожден от должности министра 28 декабря прошлого года.

Новости, комментариев: 0 24-10-2017, 20:07 в Программы

