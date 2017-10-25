МВД проверит заявление Муратхана Токмади об убийстве Министерство внутренних дел проведёт проверку по факту сенсационного заявления, которое вчера в эфире телеканала КТК сделал известный бизнесмен Муратхан Токмади. Напомню, предприниматель сказал, что в 2004-м году убил своего друга — банкира Ержана Татишева. Во время охоты он выстрелил ему в затылок. Это убийство, по словам Муратхана Токмади, заказал бывший банкир Мухтар Аблязов, который сейчас скрывается во Франции. Бизнесмен также заявил, что он подкупил следователей и судебных экспертов, чтобы они закрыли уголовное дело. В начале октября Муратхана Токмади приговорили к тюремному сроку за вымогательство и хранение оружия. Новости, комментариев: 0 25-10-2017, 19:16 в Программы

