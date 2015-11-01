Президент утвердил казахский алфавит на латинице Нурсултан Назарбаев поручил утвердить последний вариант казахского алфавита на латинице. Президент говорит, что в целом общество поддерживает эту инициативу. Теперь, по словам Главы Государства, необходимо издать указ об утверждении предложенного проекта алфавита казахского языка на латинской графике. Второй вариантказахского алфавита на основе латиницы разработчики представили 9 октября. Из проекта убрали диграфы. Специфические звуки казахского языка в нём по большей части обозначаются знаком апострофа. Новости, комментариев: 0 Вчера, 13:08 в Программы

