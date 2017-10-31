На трассе Алматы-Шымкент перевернулся автобус На трассе Алматы-Шымкент перевернулся пассажирский автобус. В машине находились 31 человек. В управлении здравоохранения Жамбылской области уточняют, что автокатастрофа произошла недалеко от села Айша-биби. Троим пострадавшим оказана медицинская помощь на месте. В городскую больницу № 1 было доставлено 28 человек, из которых восемь госпитализированы, 19ти уже оказана первая медицинская помощь, они отпущены домой. Один ребенок доставлен в областную детскую больницу. По данным агентства Tengrinews, в результате ДТП погиб 20-летний юноша. Другие подробности пока неизвестны. Новости, комментариев: 0 31-10-2017, 16:51 в Программы

