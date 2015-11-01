Тохтар Тулешов в очередной раз предстал перед судом Новый приговор вынес суд Шымкента известному предпринимателю Тохтару Тулешову. На этот раз «пивного короля» обвинили в экономических преступлениях. Он давал взятки, не платил налоги, а также устраивал махинации при производстве и продаже пива. Суд приговорил Тулешова к пяти годам заключения. Ранее бизнесмена осудили на 21 год тюрьмы. Это наказание останется в силе, так как по закону, более долгий срок поглощает более мягкий. Как пишет портал Информбюро.кз, предприниматель выслушал свой приговор с улыбкой, после он сказал журналистам, что все обвинения надуманны.

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