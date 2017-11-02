Экс-глава ЕНПФ Руслан Ерденаев признался в получении взятки Экс-глава ЕНПФ Руслан Ерденаев признал вину в хищении и получении взятки. Об этом заявил его адвокат Александр Блок в ходе предварительных слушаний в специализированном межрайонном уголовном суде. По его словам, Ерденаев изъявил желание сотрудничать со следствием и уже оказал содействие в раскрытии тяжкого и особо тяжкого преступлений. Напомню, о задержании руководителей Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана было объявлено в январе этого года. Аресты были произведены в рамках уголовного дела по сделке ЕНПФ и ТОО "Бузгул Аурум", в результате которой государству был причинён ущерб в пять млрд тенге. Новости, комментариев: 0 2-11-2017, 12:32 в Программы

