Нурсултан Назарбаев прокомментировал ситуацию в РБК Воры, которые привели состояние Банка РБК в упадок, будут сидеть в тюрьме. Об этом заявил сегодня Нурсултан Назарбаев. Президент сказал, что он в курсе событий, происходящих в этом финансовом учреждении. Цитирую — «мы приведём всех в чувство и заставим вернуть деньги вкладчикам». Конец цитаты. Нурсултан Назарбаев заявил, что это вопрос воровства самих акционеров. Якобы те финансируют своих людей. Кого именно — президент не сказал. Напомню, по последним данным более трёхсот казахстанцев обратилось в Национальную лигу потребителей с просьбой помочь им вернуть свои деньги, - сообщает агентство Спутник. Новости, комментариев: 0 Вчера, 16:50 в Программы

