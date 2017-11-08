Дизельное топливо кончается в Казахстане В Казахстане может возникнуть дефицит дизтоплива. Об этом заявляют в Министерстве энергетики. Министр энергетики Канат Бозумбаев провел рабочее совещание. Каждый из топ-менеджеров доложил о сложившейся обстановке на НПЗ. Выяснилось, что на заводе уже несколько недель не работает установка производства водорода, необходимого для выработки дизельного топлива. Его ремонт может затянуться до середины декабря, что за собой может повлечь дефицит дизтоплива в стране. Уже идет снижение производства дизельного топлива на заводе в ноябре и декабре со 150 тысяч тонн до 25 тысяч тонн. Новости, комментариев: 0 8-11-2017, 13:57 в Программы

