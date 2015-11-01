В горах Алматы возобновится строительство "Кок-Жайлау",

В горах Алматы возобновится строительство горнолыжного курорта "Кок-Жайлау", которое было приостановлено 2 года назад из-за споров в обществе. Об этом заявил сегодня аким города Бауыржан Байбек. По его словам, приглашенные эксперты подсчитали стоимость проекта и придумали, как можно сэкономить на строительстве. Стоимость "Кок-Жайлау" будет снижена в два раза, - пообещал аким. Он подчеркивает, что курорт не будет международным, скорее всего, он будет похож на Чимбулак, который сейчас работает на пределе своих возможностей. Бауыржан Байбек заявляет, что людям сейчас там очень тесно, - передает агентство Тенгриньюс.

Тем временем, аким Алматы с пониманием относится к критике в социальных сетях. Однако он заявляет, что прежде, чем ругать городские власти, нужно внимательнее ознакомиться с программой развития мегаполиса, где прописаны все планируемые изменения. «Чтобы двинуться вперед, нужно расчистить место от старого и не относиться к этому болезненно», - цитирует акима агентство Тенгриньюс. По словам Байбека, Алматы после масштабной реконструкции стал визуально шире и в городе стало легче дышать. Кроме того, несмотря на возмущения горожан, которые были недовольны перекопанными улицами, в Алматы стало меньше мусора.

Высказался аким Алматы и по поводу снова домов, расположенных выше проспекта аль Фараби, которые не пропускают в город свежий воздух с гор. По его словам, здания невозможно убрать, пока суды не вынесли свои решения. Напомню, снести дома бульдозерами ранее поручил Нурсултан Назарбаев.