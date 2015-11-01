Автовокзал "Сапаржай" продан за 1 миллиард тенге Столичный автовокзал "Сапаржай", который был выставлен на электронные торги, продан за 1 миллиард тенге. Ранее автовокзал принадлежал социально-предпринимательской корпорации "Astana". О новом владельце пока ничего неизвестно. Агентство Спутник сообщает, что вырученная от продажи сумма вдвое выше стартовой цены. Напомню, автовокзал "Сапаржай" находится рядом со старым железнодорожным вокзалом в Астане. Ранее некоторые депутаты заявляли, что здание вокзала в плохом состоянии. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:58 в Программы

