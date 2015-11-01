Землетрясение унесло жизни более 100 человек в Иране Число жертв в результате землетрясения в Иране возросло до 141 человека более тысячи ранены, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на местные власти. Европейский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В результате землетрясения в Ираке погибли шесть человек. Новости, комментариев: 0 Вчера, 11:06 в Программы

