Правительство Казахстана не покупало квартиру в Париже Правительство Казахстана не покупало квартиру в Париже за 65 миллионов евро. Об этом заявил глава нашего МИДа Кайрат Абдрахманов. По его словам, для приобретения недвижимости от имени государства нужны специальные процедуры, вплоть до утверждения бюджета в парламенте. «Если речь идет о частных инвестициях, то Министерство иностранных дел не может знать об этом, потому что это свободный рынок», - сказал глава МИДа. Напомню, новость о том, что кто-то из членов правительства купил квартиру в центре Парижа, накануне сообщили риэлторы из Франции. Комитет государственных доходов сейчас проверяет эту информацию. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:20 в Программы

