Высказывания Атамбаева не рассорят Казахстан и Кыргызстан

Спикер Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин прокомментировал заявления Алмазбека Атамбаева. По его словам, Президент Казахстана всегда поддерживает народ Кыргызстана. "Поэтому пустые, популистские и безответственные высказывания Алмазбека Атамбаева никогда не смогут нанести вреда братским отношениям между нашими народами", - говорит Нурлан Нигматулин. Прокомментировал спикер Мажилиса и в целом работу Атамбаева на посту президента Кыргызстана. По словам Нигматулина, за годы правления Атамбаев не смог добиться ни одного результата ни в экономике, ни в политике - сообщает агентство Tengrinews.





Между тем, Алмазбек Атамбаев на своей итоговой пресс-конференции попросил прощения у всех, кого обидел. "Уж очень тяжелые были эти шесть лет, нервы тоже не железные", - говорит Атамбаев.



