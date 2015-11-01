Высказывания Атамбаева не рассорят Казахстан и Кыргызстан

Спикер
Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин
прокомментировал заявления Алмазбека
Атамбаева. По его словам, Президент
Казахстана всегда поддерживает народ Кыргызстана. "Поэтому пустые, популистские и
безответственные высказывания Алмазбека
Атамбаева никогда не смогут нанести
вреда братским отношениям между нашими
народами", - говорит Нурлан Нигматулин.
Прокомментировал спикер Мажилиса и в
целом работу Атамбаева на посту президента
Кыргызстана. По словам Нигматулина, за годы правления Атамбаев не смог добиться ни одного результата
ни в экономике, ни в политике - сообщает агентство Tengrinews.
Между тем, Алмазбек Атамбаев на своей итоговой пресс-конференции попросил прощения у всех, кого обидел. "Уж очень тяжелые были эти шесть лет, нервы тоже не железные", - говорит Атамбаев.