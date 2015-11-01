В Казахстане могут скоро исчезнуть трудовые книжки В Казахстане могут скоро исчезнуть бумажные трудовые книжки. Их заменят электронные договоры. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова. По её словам, избавиться от трудовых книжек позволит новый проект, который в пилотном режиме будет запущен на базе единой электронной биржи труда. С его помощью можно будет вести профиль работника в онлайн-режиме и подтверждать его компетенцию, - передает агентство Тенгриньюс. Также министр сегодня сообщила, что заявления на установление инвалидности будут поступать в электронном виде через eGov. Причём, новая система не предполагает личного участия заявителя. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:57 в Программы

