Скончался Дмитрий Хворостовский Скончался Дмитрий Хворостовский. Оперного певца не стало на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Дмитрий Хворостовский дебютировал на Западе в Nice Opera в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама". После этого Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых театрах и участвовать в признанных фестивалях. Ему довелось петь на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене, Метрополитен-оперы, Лирик-оперы, Парижской оперы, "Ла Скала". По данным РИА Новости, последний концерт Хворостовского в России состоялся в июне, он спел в родном Красноярске. В сентябре из-за болезни певец отменил концерт в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:46 в Программы

