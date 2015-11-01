Организатора свадебных банкетов осудили в Астане Организатора свадебных банкетов осудили в Астане. Как сообщает агентство Тенгриньюс, мужчина обманул 20 человек. Он обещал большую скидку при 100% предоплате за аренду банкетного зала. После получения денег мужчина скрывался. Сумма ущерба составляет более 15 миллионов тенге. По подозрению в обмане был задержан 30-летний администратор банкетного зала одного из столичных ресторанов. Ближайшие три с половиной года мужчина проведет в тюрьме. Новости, комментариев: 0 Вчера, 21:13 в Программы

