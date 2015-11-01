Дарига Назарбаева рассказала о счастье казахстанцев Возможность планировать свою жизнь - это великое счастье казахстанцев. Так считает Депутат Сената Парламента Дарига Назарбаева, сообщает агентство Казинформ. Мы живём в мирной стране, где стабильная власть, политика и всё предсказуемо - поделилась сенатор своим мнением, выступая на встрече по вопросам военно-патриотической работы. Кроме того, Дарига Назарбаева хочет поработать с не желающими служить в армии. Они очень много теряют: физическую подготовку, закалку и духовные качества - уверена депутат.

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