В Мангистау на ЖД переезде погибли 9 человек В Мангистау стало известно число жертв в результате ЧП на железнодорожном переезде. По данным агентства Tengrinews, в результате столкновения "ГАЗели" и тепловоза в районе села Тенге погибли 9 человек, еще 27 человек госпитализированы. Среди пострадавших трое детей, они также сейчас находятся в больнице. Личность некоторых пострадавших еще не установлена. Специальная комиссия компании "Казахстан Темир Жолы» расследует причины происшествия. К этому часу известно, что машинисту пришлось применить экстренное торможение. Он пытался остановить тепловоз со скорости 60 км/ч. Новости, комментариев: 0 Вчера, 07:41 в Программы

