Компании продавали халяльные товары из свинины В халяльной продукции 11-ти казахстанских компаний обнаружена ДНК свиньи. Её нашли в колбасе, консервах и мясных полуфабрикатах. Об этом сообщает Комитет охраны общественного здоровья Минздрава. При этом марку продукции, где обнаружена свинина, ведомство не называет. Подчеркивается лишь, что эти товары пользовались большим спросом у населения. Также ДНК свиньи выявлена в говяжьих консервах и паштетах российских производителей. Среди них — компания "БРТ", "Орелпродукт" и "Йошкар-Олинский мясокомбинат". Новости, комментариев: 0 Вчера, 22:04 в Программы

