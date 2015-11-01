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Компании продавали халяльные товары из свинины
В халяльной продукции 11-ти казахстанских компаний обнаружена ДНК свиньи. Её нашли в колбасе, консервах и мясных полуфабрикатах. Об этом сообщает Комитет охраны общественного здоровья Минздрава. При этом марку продукции, где обнаружена свинина, ведомство не называет. Подчеркивается лишь, что эти товары пользовались большим спросом у населения. Также ДНК свиньи выявлена в говяжьих консервах и паштетах российских производителей. Среди них — компания "БРТ", "Орелпродукт" и "Йошкар-Олинский мясокомбинат".
Вчера, 22:04 в Программы » Новости, комментариев: 0

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