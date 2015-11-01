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В Алматы агитировали к вооруженному "джихаду"

В Алматы задержана группа лиц, призывавших к вооруженному "джихаду". В ДВД рассказывают, что трое мужчин под прикрытием незарегистрированной общественной организации готовили акции в Алматы по нарушению общественного порядка, устрашению населения, а также саботированию работы правоохранительных органов. По данным агентства Tengrinews, для реализации своих преступных планов подозреваемые подготовили агитационные материалы, а также видеообращение с призывом к вооруженному "джихад". По версии следствия, данная группа лиц действовала по указанию преступных элементов, скрывающихся от казахстанского правосудия за рубежом.

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