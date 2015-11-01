В Алматы агитировали к вооруженному "джихаду" В Алматы задержана группа лиц, призывавших к вооруженному "джихаду". В ДВД рассказывают, что трое мужчин под прикрытием незарегистрированной общественной организации готовили акции в Алматы по нарушению общественного порядка, устрашению населения, а также саботированию работы правоохранительных органов. По данным агентства Tengrinews, для реализации своих преступных планов подозреваемые подготовили агитационные материалы, а также видеообращение с призывом к вооруженному "джихад". По версии следствия, данная группа лиц действовала по указанию преступных элементов, скрывающихся от казахстанского правосудия за рубежом. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 17:25 в Программы

