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Казахстан празднует День Первого Президента
День Первого Президента отмечают в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz.

1 декабря в Казахстане является красным днем календаря. По всей стране проходят торжественные мероприятия.

Закон об учреждении 1 декабря государственного праздника - Дня Первого Президента - был принят 10 декабря 2011 года Сенатом Парламента. Исторической предпосылкой и основанием для выбора даты праздника послужило событие, состоявшееся 1 декабря 1991 года - в результате первых всенародных выборов действующий Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил поддержку 98,7 процента избирателей.

Нурсултан Абишевич Назарбаев - Президент Казахской ССР с апреля 1990 года и Первый Президент независимого Казахстана с 16 декабря 1991 года, носитель официального титула "Лидер Нации" - Елбасы. Первая инаугурация Нурсултана Назарбаева состоялась 10 декабря 1991 года. Она проходила во Дворце Республики в Алматы при участии депутатов Верховного Совета.

Ко Дню Первого Президента в Алматы переименовали улицу Фурманова в проспект имени Нурсултана Назарбаева. Решение принято на сессии маслихата города Алматы VI созыва с учетом многочисленных предложений жителей мегаполиса.
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