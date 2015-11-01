Умер известный журналист Геннадий Бендицкий Умер известный казахстанский журналист Геннадий Бендицкий. Он скончался в больнице Минска в Белорусии. Коллеги журналиста говорят, что последние несколько месяцев он страдал от серьезной болезни и ждал операцию. Консульство Казахстана обещает помощь родственникам Геннадия Бендицкого и доставить его тело в Алматы. Соболезнования в связи со смертью журналиста выразил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев. Геннадий Бендицкий долгое время работал на телеканале КТК, в газете "Время", затем вел авторскую передачу "Час Бендицкого" на 31-м канале. О дате и месте похорон родные журналиста обещают сообщить дополнительно. Новости, комментариев: 0 Вчера, 17:16 в Программы

