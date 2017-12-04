Сейтказы Матаев вышел на свободу

Бывший председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев вышел на свободу. В октябре прошлого года он был осуждён на шесть лет. Президента Национального пресс-клуба признали виновным в мошенничестве и неуплате налогов. Позже срок журналисту сократили. Сегодня у колонии в Алматинской области Сейтказы Матаева встречали родственники и коллеги. Сам он сказал, что в первую очередь займется восстановлением здоровья, а затем начнет помогать сыну, который также был осужден и приговорён к пяти годам тюрьмы. Напомню, журналист не признал своей вины. В интервью после выхода из колонии он сказал, что ни на кого не держит зла и мстить никому не собирается.